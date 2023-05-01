وزارة التجارة: حجم التبادل بين مصر واليابان وصل إلى 3.1 مليار دولار

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل بين مصر واليابان وصل إلى 3.1 مليار دولار، من بينهم صادرات مصرية بقيمة 400 مليون دولار، بزيادة 20% عن العام الماضي.

وأضاف "يحيى الواثق بالله" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الاستثمارات في قطاع البترول تصل إلى 850 مليون دولار، بالإضافة إلى 450 مليار دولار في قطاعات أخرى.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تنامت بشكل كبير منذ عصر رئيس الوزراء الياباني الراحل، منوها بأن العلاقات الخاصة بين البلدين تيسر الكثير من الأمور، خاصة الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن الاستثمارات اليابانية في مصر وتزايد في العديد من القطاعات، مشددا على أن وزارة التجارة وضعت خطة خاصة لجذب الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات، سواء الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة.