وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للطالبين المصريين العائدين من السوادن.. فيديو

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الطالبين المصابين تم نقلهم ضمن طائرات الإجلاء من السودان.



وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الطالب محمود عاطف والطالبة مي تلقيا الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى المعادي ومستشفى هليوبوليس".

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "الطالب محمود عاطف مصاب بشظايا متفرقة في الظهر"، لافته: "مي عوض مصابة بشظايا متفرقة في الساق".

