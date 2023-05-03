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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا لم تحذرنا .. أمريكا تبدأ التحقق من محاولة إغتيال بوتين

علم أمريكا
علم أمريكا

التحقق من محاولة اغتيال بوتين .. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من تقارير عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة على الكرملين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضح المسؤول الأمريكي الذي لم يتم تسميته أنه لم يكن هناك تحذير مسبق لواشنطن من قبل الأوكرانيين، حيث يتم تقييم المعلومات حاليًا.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية في الكرملين إن نظام كييف حاول الليلة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة، تم تفجيرها، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

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إعلان صادم من أمريكا بشأن الهجوم على الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

وتم رصد أول طائرة مسيَرة فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه.

وتم تسجيل هجوم الطائرة الثانية في الساعة 2:43 صباحا. وسقط حطامها على أراضي الكرملين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

 لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة بوتين 

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي تعليقًا على محاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين : “الجهود جارية للتحقق مما إذا كانت هذه الضربة قد حدثت”، مشيرا إلى أنه إذا تمت لم يكن هناك تحذير مسبق قدم للولايات المتحدة من قبل الأوكرانيين أو أي طرف آخر".

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