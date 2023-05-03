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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من أمريكا بشأن الهجوم على الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال مسئول أمريكي كبير، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين الذي زعمت روسيا أنه محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما تنفيه أوكرانيا بشدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسؤول الأمريكي: “مهما حدث، لم يكن هناك تحذير مسبق”، مضيفًا أن “السلطات لا تزال تحاول معرفة ما حدث بالضبط”.

وقال مسؤول أمريكي آخر لشبكة “سي إن إن”، إنهم ما زالوا يعملون على تقييم مزاعم روسيا ولم يتحققوا بعد من تأكيد الكرملين بأن أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن الولايات المتحدة تحاول التأكد من صحة اتهامات روسيا لـ أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وحسب “رويترز” قال المسئول الأمريكي: “نحاول التأكد من صحة اتهامات روسيا لأوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين”.

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