مش كل ألعاب أندرويد أمان.. فيروس جديد يخترق 35 مليون موبايل

هل تخيلت أن الألعاب التى تقوم بتحميلها أنت او أطفالك على هاتفك الذكي قد تتسبب فى سرفة بياناتك وأموالك؟، للأسف الإجابة نعم، بعدما كشفت شركة مكافحة الفيروسات عن ظهور فيروس خطير اخترق أكثر من 35 مليون هاتف أندرويد دون علم أصحابها.
بدأت القصة عندما أعلنت شركة McAfee الشهيرة عن فيروس جديد يحمل إسم “HiddenAds”، متواجد داخل 38 لعبة معروفة على متجر تطبيقات أندرويد الشهير “جوجل بلاى”.
تعتمد فكرة الفيروس عند الإستمتاع بهذه الألعاب يظهر إعلان عن تطبيق منع الإعلانات المزعجة، وبمجرد تحميل التطبيق يصبح الهاتف تحت تصرف “الهاكر” المبرمج للفيروس ويبدأ فى اختراق كل البيانات الهامة، ومن ثم تكبيد صاحبها خسائر مادية فادحة.
وهذه قائمة الألعاب التى تصيب هاتفك بالفبروس الخبيث:
Block Box Master Diamond
Craft Sword Mini Fun
Block Box Skyland Sword
Craft Monster Crazy Sword
Block Pro Forrest Diamond
Block Game Skyland Forrest
Block Rainbow Sword Dragon
Craft Rainbow Mini Builder
Block Forrest Tree Crazy
Craft Clever Monster Castle
Block Monster Diamond Dragon
Craft World Fun Robo
Block Pixelart Tree Pro
Craft Mini Lucky Fun
Block Earth Skyland World
Block Rainbow Monster Castle
Block Fun Rainbow Builder
Craft Dragon Diamond Robo
Block World Tree Monster
Block Diamond Boy Pro
Block Lucky Master Earth
Craft Forrest Mini-Fun
Craft Sword City Pro
Block Loki Monster Builder
Block Boy Earth Mini
Block Crazy Builder City
Craft Sword Vip Pixelart
Block City Fun Diamond
Craft City Loki Rainbow
Craft Boy Clever Sun
Block City Dragon Sun
Craft Loki Forrest Monster
Lokicraft: Forrest Survival 3D
Craft Castle Sun Rain
Craft Game Earth World
Craft Lucky Castle Builder
Craftsman: Building City 2022
Craft Rainbow Pro Rain
اذا كانت أى من هذه الألعاب على هاتفك الأندرويد، احذفها فوراً لحماية هاتفك من اى بطء أو اختراق، وكذلك الحفاظ على بياناتك الهامة خاصةً البنكية، وعدم السقوط كضحية لمبرمجي هذه الفيروسات الخبيثة.