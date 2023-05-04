مش كل ألعاب أندرويد أمان.. فيروس جديد يخترق 35 مليون موبايل

هل تخيلت أن الألعاب التى تقوم بتحميلها أنت او أطفالك على هاتفك الذكي قد تتسبب فى سرفة بياناتك وأموالك؟، للأسف الإجابة نعم، بعدما كشفت شركة مكافحة الفيروسات عن ظهور فيروس خطير اخترق أكثر من 35 مليون هاتف أندرويد دون علم أصحابها.

بدأت القصة عندما أعلنت شركة McAfee الشهيرة عن فيروس جديد يحمل إسم “HiddenAds”، متواجد داخل 38 لعبة معروفة على متجر تطبيقات أندرويد الشهير “جوجل بلاى”.

تعتمد فكرة الفيروس عند الإستمتاع بهذه الألعاب يظهر إعلان عن تطبيق منع الإعلانات المزعجة، وبمجرد تحميل التطبيق يصبح الهاتف تحت تصرف “الهاكر” المبرمج للفيروس ويبدأ فى اختراق كل البيانات الهامة، ومن ثم تكبيد صاحبها خسائر مادية فادحة.

وهذه قائمة الألعاب التى تصيب هاتفك بالفبروس الخبيث:

Block Box Master Diamond

Craft Sword Mini Fun

Block Box Skyland Sword

Craft Monster Crazy Sword

Block Pro Forrest Diamond

Block Game Skyland Forrest

Block Rainbow Sword Dragon

Craft Rainbow Mini Builder

Block Forrest Tree Crazy

Craft Clever Monster Castle

Block Monster Diamond Dragon

Craft World Fun Robo

Block Pixelart Tree Pro

Craft Mini Lucky Fun

Block Earth Skyland World

Block Rainbow Monster Castle

Block Fun Rainbow Builder

Craft Dragon Diamond Robo

Block World Tree Monster

Block Diamond Boy Pro

Block Lucky Master Earth

Craft Forrest Mini-Fun

Craft Sword City Pro

Block Loki Monster Builder

Block Boy Earth Mini

Block Crazy Builder City

Craft Sword Vip Pixelart

Block City Fun Diamond

Craft City Loki Rainbow

Craft Boy Clever Sun

Block City Dragon Sun

Craft Loki Forrest Monster

Lokicraft: Forrest Survival 3D

Craft Castle Sun Rain

Craft Game Earth World

Craft Lucky Castle Builder

Craftsman: Building City 2022

Craft Rainbow Pro Rain

اذا كانت أى من هذه الألعاب على هاتفك الأندرويد، احذفها فوراً لحماية هاتفك من اى بطء أو اختراق، وكذلك الحفاظ على بياناتك الهامة خاصةً البنكية، وعدم السقوط كضحية لمبرمجي هذه الفيروسات الخبيثة.