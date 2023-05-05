رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق التجاري

واصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية أعماله في تجميل المسطحات والميادين ، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وزيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

حيث قام فريق عمل الجهاز تحت إشراف تغريد أبوالسعود، بصيانة الجزيرة الوسطى بالطريق التجاري بحي الشيخ زايد، وأيضًا رفع المخلفات وتهذيب النجيل العالي وعمل الحديات على جانبي الجزيرة.

وعلى جانب آخر، تم عمل أحواض حول الأشجار المثمرة لحمايتها والعناية وذلك بالطريق الدائري، كما تم صيانة وري الأشجار؛ للظهور بالمظهر اللائق للمسطحات والميادين الخضراء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

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