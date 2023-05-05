تتنافس سيارات الجيل الثالث للفورمولا إي في موناكو لأول مرة بعد سباقات حطمت الأرقام القياسية في البطولة.

منافسة تجمع عمالقة رياضة السيارات مازيراتي ومكلارين في موناكو لأول مرة منذ عام 1969

باسكال ويرلين يحتفظ بصدارة ترتيب السائقين في بطولة العالم رغم تقلص الفارق بينه وبين منافسيه.

الفورمولا إي تصل موناكو.. سيارات خارقة تشارك بالسباق



تعود بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي من جديد إلى موناكو يوم السبت 6 مايو بعد نهاية أسبوع قياسية في برلين، أشعلت المنافسة بين اثنين من أيقونات سباقات السيارات وهما مازيراتي ومكلارين، بعد توقف دام 54 يومًا، فيما يقام سباق سيارات الجيل الثالث للمرة الأولى على حلبة الشوارع الأبرز والأشهر في عالم رياضة السيارات.

الفورمولا إي تصل موناكو.. سيارات خارقة تشارك بالسباق



ومع انطلاق الجولة التاسعة والنصف الثاني من الموسم الذي يتضمن 16 سباقًا، يحتفظ فريق تاج هوير بورشه للفورمولا إي بصدارته لترتيب الفرق في بطولة العالم كما يتصدر سائقه باسكال ويرلين ترتيب السائقين. ولكن الفارق في المقدمة تقلص بعد هيمنة استمرت منذ بداية الموسم، حيث يتأخر نيك كاسيدي من فريق إنفجن ريسينج بفارق أربع نقاط فقط بعد أن جمع 68 نقطة في السباقات الأربعة الماضية، مقارنة مع 20 نقطة حصدها ويرلين.



ويواجه السائقان منافسة شرسة من 20 سائقًا آخرين في الحلبة التي تعدّ المقر الروحي لرياضة السيارات، والتي شهدت قبل عام واحد الكشف عن سيارات الجيل الثالث – سيارات السباق الكهربائية الأخف وزنًا والأكثر سرعة وكفاءة على الإطلاق.



ولكن أول سباقات سيارات الجيل الثالث في موناكو لن يتمكن على الأرجح من تحقيق توقعات الأرقام القياسية التي يصبو إليها المشجعون، حيث حطمت الجولة السابعة في برلين معظم تلك الأرقام بتسجيل أكبر عدد من حالات التجاوز في سباق واحد (190 مرة) وتغيير الصدارة عند الخط (20 مرة) واختلاف المتصدرين (8 مرات)، كما تم تسجيل أسرع لفة في البطولة خلال الجولة الخامسة التي جرت في كيب تاون. وتأهل ساشا فينستراز من فريق نيسان للفورمولا إي ليبدأ السباق من المركز الأول بتسجيل متوسط سرعة قدره 154.987 كيلومتر في الساعة، وهو أسرع زمن للفة في تاريخ سباقات الفورمولا إي.

كما انضمت مكلارين إلى بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي للمرة الأولى هذا العالم ضمن فريق نيوم مكلارين للفورمولا إي، والذي يضم السائقين جايك هيوز ورينيه راست.



وستشارك كل من مازيراتي ومكلارين يوم السبت ضمن الفرق المشاركة في موناكو، وذلك لأول مرة منذ سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في موناكو عام 1969.

كما شهدت حلبة موناكو آخر مرة حققت فيها مازيراتي أحد الكؤوس في سباق الجائزة الكبرى للسيارات ذات المقعد الواحد في موناكو عام 1957 – وهو الموسم الذي فاز فيه خوان مانويل فانجيو – أحد أساطير رياضة السيارات – بخمسة ألقاب في بطولة العالم للفورمولا 1.



ويذكر أن ماكسيمليان غونثر و مازيراتي إم إس جي ريسينج وصلا إلى منصة التتويج لأول مرة في الموسم خلال السباق الأخير في برلين وسيتطلعان دون شك إلى تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه المايسترو فانجيو في نهاية الأسبوع القادمة.



الفورمولا إي في موناكو

يمتد مسار السباق صعودًا عبر ميرابو وميدان كازينو سكوير الشهير وحول فندق جراند ونفق موناكو قبل نوفي شيكان في مسار تقليدي لهذا العام. وقد شهدت شوارع الإمارة عددًا من أهم اللحظات في تاريخ سباق السيارات، كما قدمت سباقات الفورمولا إي لحظات من أفضل ما قدمته رياضة السيارات في مونت كارلومنذ الانتقال إلى حلبة سباقات الجائزة الكبرى قبل بضع سنوات. وحقق أنطونيو فيلكس دا كوستا، حامل لقب الموسم السادس، الفوز في الموسم السابع في واحد من أكثر سباقات الرياضة تشويقًا على الإطلاق، لينهي أول مشاركاته في حلبة موناكو بتجاوز مذهل عند مخرج النفق في آخر لفة بالسباق ويحرز اللقب.

وشهد السباق 28 تجاوزًا بين المتسابقين الستة الأوائل، وتغير مواقف الصدارة ست مرات، منها حركة مدهشة قام يها ميتش إيفانز (من فريق جاغوار تي سي إس ريسينج) في بيورياج ليتجاوز دا كوستا قبل أن يعود البرتغالي للفوز في اللفة الأخيرة.



ملخص الترتيب

يبدو أن الاحتفاظ باللقب هذا الموسم حلم بعيد المنال بالنسبة لستوفيل فاندورن (دي إس بينسكي)، فمع أفضل نتيجة في ساو باولو، تفصل 74 نقطة السائق البلجيكي عن متصدر الترتيب ويرلين - السائق الذي سبقه في موناكو العام الماضي.





وقاد ويرلين بورشه لصدارة الترتيب منذ السباقات التي أجريت في السعودية حيث فاز بسباقين في الدرعية ووصل إلى منصة التتويج في مكسيكو سيتي خلال الجولات الثمانية الأولى . وأصبح أداؤه أكثر هدوءًا في السباقات الأخيرة، حيث يبعد نيك كاسيدي عنه 4 نقاط فقط بعد فوزه في برلين.



وبهذا يكون كاسيدي قد وصل إلى منصة التتويج أربع مرات وحصد الفوز مرة واحدة منذ آخر مرة رفع فيها ويرلين الكأس، بينما يحتل فيرني من فريق دي إس بينسكي المركز الثالث في الترتيب بعد أن حقق فوزًا مدهشًا في حيدر أباد وأنهى سباق كيب تاون بفارق لا يذكر. كما حصل على المركز الثاني في برلين وسيتطلع إلى مواصلة الضغط في موناكو التي شهدت فوزه عام 2019.



وقاد كاسيدي فريقه إنفجن ريسينغ في حيدر أباد، والذي يقبع في المركز الثاني بعد العلامة الألمانية، بينما تمكن فريق جاجوار تي سي إس ريسينج أخيرًا من تحقيق إنجاز بارز في ساو باولو، عندما وصل كل من ميتش إيفانز وزميله سام بيرد إلى منصة التتويج.



وكان إيفانز بعيدًا بواقع 42 نقطة عن صدارة ترتيب السائقين في برلين ولكنه حقق فوزًا مذهلًا في العاصمة الألمانية مكنه من الفوز بالجولة السابعة وتقليص الفارق إلى 24 نقطة بينه وبين صاحب المركز الأول.



يتصدر باسكال ويرلين البطولة متوجهاً إلى مونت كارلو ولكن الفارق الحالي تقلص إلى أربع نقاط فقط ؛ وهو الفارق الأقرب منذ أن احتل الصدارة بعد فوزه بالسباق الثاني في الدرعية. كما ظهر نمط واضح: فالسائقون الستة الفائزون هذا الموسم يشكلون الستة الأوائل في ترتيب السائقين.



تشمل القائمة المذهلة للفائزين السابقين في شوارع موناكو كلا من فانجيو، وستيرلنج موس، وجاك برابهام، وجراهام هيل، وجاكي ستيوارت، ونيكي لاودا، وآلان بروست، ومايكل شوماخر، وأيرتون سينا - الذي حصد الفوز في موناكو ستة مرات حقق خلالها رقمًا قياسيًا بخمسة انتصارات متتالية.



يمتد مسار الحلبة مسافة 3.337 كيلومتر وتتضمن 19 لفة، وستشهد سيرًا السيارات الكهربائية على الطريق الصاعد في سانت ديفوت والمرور عبر ميدان كازينو سكوير الشهير وميرابو ومنعطف جراند هوتيل وصولًا إلى النفق بالطبع.



تبدأ الفعاليات الشيقة بسباق التمرين الأول يوم السبت الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت القياسي العربي، وسباق التمرين الثاني الساعة 10:!0 صباحًا. وتبدأ جولات التأهيل الساعة 11:40 صباح اليوم ذاته فيما تنطلق الجولة التاسعة الساعة 16:00 عصرًا بالتوقيت القياسي العربي.