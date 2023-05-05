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رئيس التحرير
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رياضة

15 ميدالية متنوعة إجمالي حصاد منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023

صدى البلد

أعرب أحمد عمران رئيس المركز الاعلامي بالإتحاد المصري للرماية عن سعادته بإستضافة مصر بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش والتي أقيمت في الفترة من 25 إبريل وحتي 5مايو الجاري علي مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي شارك فيها أكثر من 450 رامِِ ورامية من 59 دولة من جميع أنحاء العالم.

وأكد أن عدد ميداليات البطولة 15 ميدالية 9 للاسكيت و6 للتراب، فجاءت نتائج منافسات الاسكيت " رجال" الميدالية الذهبية للإيطالى غابرييل روسيتي وجاء الإيطالى أيضا إيليا سدروتشيولي فى المركز الثانى والميدالية الفضية وحقق الدنماركى جيسبر هانسن بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الاسكيت " سيدات"، حققت اللاعبة تينغ جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الاول وجاءت فى المركز الثاني للاعبة سيمونا سكوتشتي من ايطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني، وفازت الالمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاءت نتائج نهائي منافسات الاسكيت " فرق مختلط "في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 حققت الهند المركز الأول والميدالية الذهبية " أحمد خان ميراج، وجنيمات سيخون "، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية المكسيك" لويس راؤول غالاردو أوليفروس، غابرييلا رودريغيز "، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية إيطاليا" غابرييل روسيتي، سيمونا سكوتشتي ".

وفي منافسات التراب" سيدات " حصدت البرتغالية ماريا إينيس كويلهو دي باروس علي المركز الأول والميدالية الذهبية بينما حققت التيوانية يي تشون لين الميدالية الفضية وحصدت الصينية شياوجينغ وانغ الميدالية البرونزية.

وفي منافسات التراب " رجال " حقق  التشيكي جيري ليبتاك الميدالية الذهبية فيما حصل الايطالي ماسيمو فابريزيو علي الميدالية الفضية وحصد الاسترالي جيمس واليت علي الميدالية البرونزية.

وأردف : المنافسات شهدت صراع كبير بين اللاعبين بتواجد أكثر من لاعب مميز جعل المباريات ممتعه وجذابة للغاية للجماهير وانعكس ذلك علي أداء اللاعبين ليخرجوا أفضل ما لديهم .

وأضاف عمران خلال تصريحاته: سعداء بتنظيم بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش وردود الفعل الإيجابية التي تلقاها الاتحاد منذ اللحظة الأولي من البطولة من حيث التنظيم وجودة الميادين .

وأكمل : الاتحاد المصري برئاسة اللواء حازم حسني حصل علي ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي لإستضافة المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة وبالفعل سيتم استضافة بطولتي العالم للخرطوش والمسدس والبندقية العام المقبل 2024.

واختتم أحمد عمران رئيس المركز الإعلامي بالإتحاد المصري للرماية تصريحاته بأن الاتحاد المصري للرماية يسعي دائما لإستضافة الأحداث الكبيرة لثقل مهارات اللاعبين بإحتكاكهم من نظرائهم الدوليين سريعاً لتحقيق الهدف الأكبر وهو ميدالية أوليمبية في باريس 2024.

حازم حسني الاتحاد المصري للرماية مصر الدولية للألعاب الأولمبية

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