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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر حسني يشعل حفل مبارة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

تامر حسني
تامر حسني

أشعل المطرب تامر حسنى جماهير النادى الأهلى وبيراميدز فى الحفل الغنائى الذى أقيم قبل انطلاق مباراة السوبر باستاد محمد بن زايد فى دولة الإمارات.

وحرص تامر حسنى على التفاعل مع الجماهير والغناء مع الجماهير والتاكيد على أهمية الروح الرياضية بين الجميع.

 

وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.  

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمد شريف.

 

وتواجد على دكة البدلاء كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخرى وأحمد حسن كوكا.


بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

أحمد الشناوي الاهلي وبيراميدز استاد محمد بن زايد أحمد عبد القادر أحمد حسن احمد حسن كوكا لنجم الكبير تامر حسنى

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