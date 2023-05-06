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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر أرخص "هاتشباك" أوتوماتيك .. 5 سيارات زيرو في مصر أقل من 500 ألف جنيه.. أسعار بيجو 3008 موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة بيجو 3008 موديل 2023، زيادة سعرية هي الأحدث خلال شهر مايو الجاري، قدرت بنسبة تتراوح بين 90 ألف و 110 آلاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV.

 

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

شهدت قائمة سيارات شركة فيات، العديد من التغيرات السعرية مع بداية شهر مايو الجاري، وذلك عن جميع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة فيات 500 موديل 2023 التي ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 151 ألف و 175 ألف جنيه.

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في مصر .. صور

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لعدد كبير من السيارات المقدمة محليًا، ومنها النسخة الرياضية بيجو 2008 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 80 و 85 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة اوبل موكا حيث قدرت زيادتها السعرية بنسبة تراوحت بين 70 ألف و 80 ألف جنيه.

 

500 ألف جنيه .. سعر 5 سيارات زيرو فى مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، بحسب التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى اختلاف بلد المنشأ، والقدرات الفنية، إلى جانب نقطة فاصلة وهي عامل السعر، والتي تشكل أهمية كبيرة فى عملية الشراء.

سعر أرخص سيارة "هاتشباك" اوتوماتيك تقدمها ميتسوبيشي .. اشتري زيرو

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية حزمة من السيارات، بين فئة السيدان مثل اتراج، والنسخة العائلة اكاسبندر، بالاضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس، إلى جانب النسخة ميراج موديل 2023 والتي تعد هي ارخص سيارة هاتشباك مقدمة من ميتسوبيشي.

 

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لجميع سيارات شركة بيجو من جديد خلال الايام القليلة الماضية، فمع بداية شهر مايو شهدت النسخة 5008 موديل 2023 زيادة تراوحت بين 90 ألف و 130 ألف جنيه، وذلك باختلاف الفئات المطروحة داخل السوق المحلي، من تلك النسخة الرياضية التي تنضم لعائلة الـ SUV.

فولكس فاجن تقدم نسختها "تي روك" 2023 .. اعرف سعرها في مصر

تواصل شركة فولكس فاجن عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023، والتي شملت النسخة تي روك، حيث تقدم هذه النسخة عبر فئة واحدة من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي رياضي.

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