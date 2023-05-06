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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يستأنف جلساته الثلاثاء المقبل.. والموازنة على رأس جدول الأعمال

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الثلاثاء القادم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث من المقرر مناقشة الموازنة العامة للدولة، وعرض البيان المالي للعام الجديد.

ونشر مجلس النواب ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 مايو 2023، والذي جاء كالتالي:

أولاً: عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

ثانياً: عرض بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.

ثالثاً: مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022. (سيتم مناقشة التقرير العام خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء)

رابعاً: بعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام سيتم التصويت على مشروعات القوانين الآتية:

- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).

- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.

النواب الموازنة الموازنة العامة للدولة البيان المالى المالية

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