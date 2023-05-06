عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. نجم الأهلي الوافد ينشر صوره مع كأس السوبر

القندوسي وشريف
القندوسي وشريف

احتفل أحمد القندوسي نجم النادى الأهلي بالفوز ببطولة السوبر علي نظيره بيراميدز التي أقيمت في الإمارات مساء أمس وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ونشر القندوسي مجموعة من الصور مع كأس السوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب : "الحمد لله"

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما امس الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية. 

يستعد الأهلي بعد ذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٠٦_٢٢٢٧٥٤
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٦_٢٢٢٧٥٤
أحمد القندوسي استاد محمد بن زايد السوبر المصري إمارة أبو ظبي النادي الأهلي بطولة السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

معيط : اقتصادنا تعرض لضغوط خلال أزمة كورونا وعبرنا منها بنجاح

أول دليل لمكان يحتمل تواجد كائنات فضائية به

منها MG و أوبل .. 5 سيارات رياضية لم تصل للمليون جنيه"أسعار ومواصفات"

بسبب ميسي .. نجم برشلونة يخطط للرحيل

وزير المالية : فقدنا 400 مليار جنيه إيرادات أثناء جائحة كورونا

الجرام بـ1,491 جنيه.. بشرة خير فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يكشف عن أهمية كوب الليمون بالماء على الريق

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ