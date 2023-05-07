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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يحسم مصير محمود علاء من العودة لـ الزمالك

محمود علاء
محمود علاء

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مجلس إدارة نادي الزمالك لايمانع في عودة محمود علاء مدافع الفريق والمعار إلى نادي الاتحاد السكندري إلى صفوف الفارس الأبيض في الموسم المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» أن الساعات الماضية تم طرح فيها اسم اللاعب ووافقت إدارة الكرة علي أن يتم عرض الملف علي الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو لحسم قراره النهائي.

وأشار حتحوت إلى أن المدير الفني للزمالك، أشاد باللاعب محمود علاء ويرى بأنه مدافع مميز ويجيد بناء الهجمة، ويمتلك إمكانيات دفاعية قوية ستفيد الفريق .

الزمالك لزمالك محمود علاء الاتحاد السكندري الاتحاد

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