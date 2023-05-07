الغش وصل للذهب.. التموين توجه تحذيرا عاجلاً للمواطنين

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، كيفية تفادي الغش في الذهب، مؤكدا أنه يجب شراء الذهب من تاجر معروف والحصول على فاتورة تفصيلية بالمشتريات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المستحيل غش دمغة المصوغات الذهبية؛ لأنه أشبه بالبصمة.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أحسن حاجة كانت زمان أن لكل أسرة الجواهرجي الخاص بها، محذرًا من شراء الذهب أونلاين، ولا بد أن يكون البائع معتمد وسبق التعامل معه.

وشدد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على أنه من الصعب انخفاض سعر الذهب في ظل الإقبال الكبير على المعدن النفيس لكونه مخزن قيمة جيد جدًا.

وقال إنه تم تقديم اقتراح لوزارة المالية لإعفاء ذهب المصريين القادمين من الخارج عبر المطارات والمنافذ المختلفة من الجمارك، مؤكدا أنه سيكون له مردود على سوق الذهب وصناعته وأسعاره.