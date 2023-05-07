رقم صادم.. كم أنفق المصريون على شراء الذهب في 3 شهور؟

على عكس التوقعات وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، ارتفع إقبال المصريين على شراء سبائك وجنيهات الذهب، لتحقيق أرباح مرتفعة نتيجة وصوله إلى مستويات سعرية تاريخية، إضافة إلى التحوط من الانخفاض المرتقب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والملفت أن محال الذهب في مصر شهدت زحامًا خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب للراغبين في الاستثمار، وتزامن ذلك مع الإقبال الموسمي على شراء "شبكة" للزواج.

وكشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي إنفاق المصريين على شراء الذهب والمجوهرات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 30.5 مليار جنيه.

تأتي زيادة الطلب على الذهب والمجوهرات بالسوق المصرية في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وخلال الـ 13 شهرًا الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيهاً في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى تعويم وخفض جديد للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأمريكية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، سجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالي إلى نحو 0.986 مليار دولار مقابل نحو 0.737 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 34%.

وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 16.2 طن، مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 33%.

واحتلت مصر المركز السابع في قائمة الدول الأعلى إقبالاً على شراء الذهب والسبائك خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تبلغ نحو 2% من الإجمالي العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي، إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقاً على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أنها جاءت فى المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط. فيما يرتبط اتجاه المصريين إلى شراء الذهب كأداة تحوط مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وفيما يتعلق بالأسعار، سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2630 جنيها. كما بلغ سعر الجرام عيار 18 مستوى 2289 جنيها. كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3005 جنيهات، وبلغ سعر الذهب نحو 21040 جنيها.

وفي بيان، كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعر العالمي للذهب تراجع بأكثر من 35 دولاراً ليسجل في التعاملات الأخيرة مستوى 2015 دولارا. في حين بدأ السعر المحلي للمعدن النفيس يسجل استقراراً ملحوظاً بسبب تراجع الطلب على سبائك الذهب في التعاملات الأخيرة.

وأوضحت، أن عودة الهدوء لسوق الذهب جاءت بعد موجة كبيرة من الارتفاعات وصلت بسعر الذهب إلى مستويات 2900 جنيه في بعض أيام ذروة الطلب، لكن تراجع الطلب بعد تأكيدات بأن أسعار الذهب مبالغ فيها.

وقدرت الشعبة، أن يشهد سوق الذهب مزيداً من الهدوء والاستقرار مع إتاحة معروض يكفي الطلب، خاصة وأن الطلب انخفض خلال اليومين الماضيين، وهو ما ينذر بمزيد من الهبوط في حال استمرار تراجع الطلب من قبل المستهلكين.