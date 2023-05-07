عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رقم صادم.. كم أنفق المصريون على شراء الذهب في 3 شهور؟

صدى البلد

على عكس التوقعات وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، ارتفع إقبال المصريين على شراء سبائك وجنيهات الذهب، لتحقيق أرباح مرتفعة نتيجة وصوله إلى مستويات سعرية تاريخية، إضافة إلى التحوط من الانخفاض المرتقب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والملفت أن محال الذهب في مصر شهدت زحامًا خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب للراغبين في الاستثمار، وتزامن ذلك مع الإقبال الموسمي على شراء "شبكة" للزواج.

وكشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي إنفاق المصريين على شراء الذهب والمجوهرات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 30.5 مليار جنيه.

تأتي زيادة الطلب على الذهب والمجوهرات بالسوق المصرية في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وخلال الـ 13 شهرًا الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيهاً في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى تعويم وخفض جديد للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأمريكية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، سجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالي إلى نحو 0.986 مليار دولار مقابل نحو 0.737 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 34%.

وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 16.2 طن، مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 33%.

واحتلت مصر المركز السابع في قائمة الدول الأعلى إقبالاً على شراء الذهب والسبائك خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تبلغ نحو 2% من الإجمالي العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي، إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقاً على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أنها جاءت فى المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط. فيما يرتبط اتجاه المصريين إلى شراء الذهب كأداة تحوط مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وفيما يتعلق بالأسعار، سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2630 جنيها. كما بلغ سعر الجرام عيار 18 مستوى 2289 جنيها. كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3005 جنيهات، وبلغ سعر الذهب نحو 21040 جنيها.

وفي بيان، كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعر العالمي للذهب تراجع بأكثر من 35 دولاراً ليسجل في التعاملات الأخيرة مستوى 2015 دولارا. في حين بدأ السعر المحلي للمعدن النفيس يسجل استقراراً ملحوظاً بسبب تراجع الطلب على سبائك الذهب في التعاملات الأخيرة.

وأوضحت، أن عودة الهدوء لسوق الذهب جاءت بعد موجة كبيرة من الارتفاعات وصلت بسعر الذهب إلى مستويات 2900 جنيه في بعض أيام ذروة الطلب، لكن تراجع الطلب بعد تأكيدات بأن أسعار الذهب مبالغ فيها.

وقدرت الشعبة، أن يشهد سوق الذهب مزيداً من الهدوء والاستقرار مع إتاحة معروض يكفي الطلب، خاصة وأن الطلب انخفض خلال اليومين الماضيين، وهو ما ينذر بمزيد من الهبوط في حال استمرار تراجع الطلب من قبل المستهلكين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

رسالة قوية من نجم الزمالك للأندية: فوقوا بقى إحنا رايحين لمأساة جديدة

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الإعتزال

أول تعليق من النادي الأهلي على تصريحات مسئولي بيراميدز

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

ترشيحاتنا

ضمن مخطط لنشر الفوضى.. "بوليتيكو" الأمريكية تكشف تورط فاجنر في السودان |تفاصيل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

استطلاع: تراجع كبير في شعبية بايدن بين مؤيديه من الأمريكيين

المشاط: الشراكة مع البنك الدولي تشمل 14 مشروعا منها التعليم والنقل والصحة

وزير الأوقاف: إنهاء مشاكل تقنين وضع اليد على أراضي الوقف خلال العام الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا.. ماذا حدث؟

الأنيميا العنيدة مؤشر للإصابة بمرض مميت | انتشر بين الشباب مؤخرا

سائح صيني يعثر على جثة تحت سريره بمقاطعة التبت.. سر اكتشافها صادم

كارثة بسبب مشروبات الطاقة.. تفاصيل وفاة طفلة عراقية

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ