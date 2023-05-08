حقبة جديدة من العلاقات.. كيشيدا يختتم زيارته لكوريا الجنوبية بهذا اللقاء

التقى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، مع المشرعين وقادة الأعمال في العاصمة الكورية الجنوبية؛ لمناقشة التعاون الثنائي المحتمل حيث اختتم الزيارة الأولى من قبل زعيم ياباني خلال 12 عاما.

ووفقًا لوزارة الخارجية اليابانية، يأمل كيشيدا وقادة مختلف مجموعات الأعمال في أن الاجتماع، الذي شهد محادثات حول بناء سلسلة توريد مرنة وتعزيز التعاون الصناعي في التكنولوجيا المتطورة، أن يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال كيشيدا للصحفيين في سيول بعد لقائه مع المشرعين الكوريين الجنوبيين: "أود أن أعزز العلاقة التي أمتلكها مع الرئيس (الكوري الجنوبي) يون والانضمام إليه لتصوير حقبة جديدة".

وقال كيشيدا للكوريين الجنوبيين، أمس الأحد، إن قلبه يؤلمه عندما يفكر في المعاناة خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا الجنوبية. كان يُنظر إلى ملاحظته على أنها إشارة إلى النزاعات التاريخية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الحليفين الأمريكيين ولكنها كانت أقل من تقديم اعتذار جديد.

ووصل كيشيدا إلى كوريا الجنوبية، أمس الأحد، بعد رحلة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى طوكيو في مارس حيث سعوا إلى إغلاق فصل عن النزاعات التاريخية التي سيطرت على علاقات اليابان والجنوب على مدار عقود.