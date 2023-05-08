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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزواج الثاني سر جريمة قتل في شبرا الخيمة

الاعدام لقاتل زوج
الاعدام لقاتل زوج شقيقته

لم يكن يعلم "م.ح " ان الزواج الثاني سيكون سببا في مقتله ، تزوج م.ح علي زوجته الأولي فنشبت الخلافات بينه وبينها وعائلتها فلم يكن من شقيقها الا التربص به وقتله انتقاما منه علي فعلته.

احداث الواقعة 

ترجع وقائع الحادث  التي وقعت في دائرة قسم اول شبرا الخيمة، الي قيام  المتهم ويدعى "م م ف" ٣٨ سنه بقتل عمدا المجني عليه "م ح ع" مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة.

و كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن وجود خلافات مسبقة بين المتهم والمجني عليه لقيام المتهم بالزواج من أخرى، على زوجته الأولي شقيقة المجني عليه وحدثت خلافات بينهم، قام على أثرها المتهم بقتل المجني عليه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق تفصيليا بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

واعد المتهم سلاحا أبيض وتوجه لمكان تواجد المجنى عليه لعلمه المسبق بتواجده به وطعنه عدة طعنات ولقى مصرعه.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحي أبيض دون أن يكون مرخصا له بحيازتهما أو إحرازهما.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالإعدام شنقا لعامل بتهمة قتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم اول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.

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