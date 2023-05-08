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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أغلى كيلو لحمة في تشاد بـ 200 جنيه.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجودة اللحوم في دولة تشاد؛ مؤكدًا أن أغلى سعر كيلو للحوم فيها يصل إلى حوالي 200 جنيه مصري، مؤكدًا أن مصر تعمل على استقدام اللحوم من تشاد والسودان؛ من أجل توفير اللحوم للمواطن بأسعار مُخفّضة.
 

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أحمد موسى يعتذر لـ المشاهدين على الهواء لهذا السبب.. فيديو

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أحمد موسى: اللحوم المستوردة من التشاد لا تقل جودة عن المصرية |فيديو


وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة من دولة تشاد، إنه لا يوجد كيلو لحم أقل من 200 جنيه داخل مصر، مؤكدًا أن اللحوم في دولة تشاد رخيصة؛ ويصل أغلى سعر للكيلو فيها 200 جنيه. 

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة حريصة على الإجراءات الصحية للحوم المستوردة من الخارج، لافتًا إلى أن السودان سيظل منشأ هاما لاستيراد اللحوم للمصريين، والتنسيق مع تشاد يهدف لتوفير بدائل مختلفة من اللحوم.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه لا توجد معلومات متوافرة عن نجاح اجتماعات الفرقاء السودانيين في مدينة جدة السعودية، مشيرًا إلى أن القوات المُسلحة السودانية تحدثت عن عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع وفد الدعم السريع في جدة؛ إلا بالموافقة على طلبات الهدنة.

وأكد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن السودان لم يتخذ أي خطوات إيجابية منذ خلع عمر البشير عام 2019، مشددًا على أن هناك دولاً من مصلحتها إطالة أمد الحرب السودانية لسنوات، كما تريد بعض الدول إرسال قوات تحت مُسمى حفظ السلام.

وأشار موسى، إلى أن هذه الدول تريد تكرار سيناريو الصومال في السودان من أجل خدمة مصالحها، واستقدام أسلحة عبر الطيران الجوي من أجل إشعال الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا مصريًا واضحًا بخصوص أمن السودان؛ لأنه تهديد أمني مباشر لمصر؛ وهو الأمر الذي تتابعه مصر بيقظة.

أحمد موسى

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