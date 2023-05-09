سودانيون يعلقون آمالهم على محادثات جدة بين الفصائل المتحاربة | تقرير

يعلق السودانيون آمالهم على محادثات في المملكة العربية السعودية بين مبعوثي الفصائل المتحاربة لإنهاء إراقة الدماء التي أودت بحياة المئات وأدت إلى نزوح جماعي ، لكن لا توجد بوادر على أن الراحة الدائمة ستأتي في أي وقت قريب.

ولم ترد أنباء عن تقدم المحادثات التي بدأت يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع المنافسة في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر.

وقال طرفا النزاع إنهم سيحاولون فقط معالجة وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية مثل الممر الآمن. تم انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل .

وقال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين إن الجيش يسعى لحل سلمي لكن قد تكون هناك مناقشات حول تسوية دائمة فقط 'بعد أن نتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الخرطوم'.

وأضاف 'نعتقد أن الحل السلمي هو الطريق الأمثل للتعامل مع هذه الأزمة'.

ومع ذلك ، قال شهود إن دوي الضربات الجوية والاشتباكات تردد صداها من جديد في أنحاء العاصمة الخرطوم يوم الاثنين ولم يلمح أي من الجانبين علانية إلى أنه منفتح على تقديم تنازلات.

قال تماضر إبراهيم ، موظف حكومي يبلغ من العمر 35 عامًا في بحري ، عبر نهر النيل الأزرق: 'إذا فشلت مفاوضات جدة في وقف الحرب ، فهذا يعني أننا لن نتمكن من العودة إلى منازلنا وحياتنا'. من الخرطوم. 'نحن ننتظر هذه المفاوضات لأنها أملنا الوحيد'.

وقال محجوب صلاح ، وهو طبيب يبلغ من العمر 28 عاما ، إن مناطق العاصمة التي تشهد أعمال عنف تتغير من يوم لآخر.

وشهد صلاح قتالا عنيفا وأصيب أحد الجيران برصاصة في بطنه في حي العامرات بوسط الخرطوم الشهر الماضي قبل أن يستأجر شقة لعائلته في جنوب العاصمة.

وأضاف صلاح 'ما زلنا ننتظر إصدار جوازات سفرنا ، لكننا لا نعرف كم سيستغرق ذلك من الوقت'. 'إذن خطتنا هي السفر من بورتسودان إلى المملكة العربية السعودية.'

المبادرة الأمريكية السعودية هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الذي حول أجزاء من الخرطوم إلى مناطق حرب ، وأعاق خطة مدعومة دوليًا للدخول في حكم مدني بعد سنوات من الاضطرابات ، وأثار أزمة إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن محادثات 'ما قبل المفاوضات' كانت 'على أمل التوصل إلى وقف فعال لإطلاق النار قصير المدى لتسهيل المساعدة الإنسانية'.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتقد أن الجانبين ناقشا حماية المدنيين.

ويبدو أن المحادثات بشأن أي تسوية دائمة بعيدة.

وقال دفع الله الحاج مبعوث قائد الجيش البرهان في جنوب السودان يوم الاثنين 'لسنا مع التفاوض في الوقت الحالي مع (قائد قوات الدعم السريع) الجنرال حميدتي'.

ومع ذلك ، نصح المحللون بالحذر بشأن النتيجة ، مشيرين إلى وجود المتشددين في الوفود والمكاسب الإقليمية الأخيرة لقوات الدعم السريع التي قد تثني الميليشيات القوية عن التنازلات الآن.

وقالت خلود خير ، مديرة Confluence Advisory ، وهي مؤسسة فكرية سودانية: 'أصحاب المصلحة المحليون والدوليون ليسوا هناك مثل مصر والإمارات ، وهما الوحيدان حتى الآن اللذان أثبتا أنهما قادران على ضمان وقف إطلاق النار'.

وقالت 'عدم وجود مدنيين يعيد خلق إخفاقات في المفاوضات السياسية السابقة' ، مضيفة أن الدول الأفريقية التي تدعم الحكم المدني في السودان لم تكن موجودة أيضًا.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ، مارتن غريفيث ، إنه موجود في جدة لإجراء محادثات بشأن القضايا الإنسانية في السودان ، لكنه لا يتعامل بشكل مباشر مع أي من الأطراف المتحاربة.

ونشرت قوات الدعم السريع ما قالت إنه شريط فيديو لجنود من الجيش السوداني استسلموا. عندما بدأ أحدهم في الكلام ، سمع إطلاق نار في الخلفية.

وقال مصدر بالجيش إن الرجال الذين ظهروا في الفيديو هم من وحدة تقدم عزف موسيقى احتفالية في القصر الرئاسي بالخرطوم حيث اعتقلهم حراس قوات الدعم السريع في بداية القتال الشهر الماضي.

يسعى آلاف الأشخاص إلى المغادرة من بورتسودان على متن قوارب متوجهة إلى المملكة العربية السعودية ، بدفع تكاليف الرحلات التجارية باهظة الثمن عبر المطار الوحيد العامل في السودان ، أو باستخدام رحلات الإجلاء.

في غضون ذلك ، نظم أفراد من قبيلة البجا ، الذين حشدوا دعما للجيش في الماضي بإغلاق بورتسودان ، مظاهرة هناك بايعوا الجيش.

النزاعات ليست جديدة على السودان ، البلد الذي يقع على مفترق طرق استراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومنطقة الساحل المضطربة.

لكن معظمها حدث في مناطق نائية. هذه المرة القتال العنيف في الخرطوم ، إحدى أكبر مدن إفريقيا ، جعل الصراع أكثر إثارة للقلق بالنسبة للسودانيين.

منذ اندلاع القتال ، سجلت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبور أكثر من 30 ألف شخص إلى جنوب السودان ، أكثر من 90٪ منهم من جنوب السودان. وتقول إن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير. وتخشى وكالات الإغاثة أن يؤدي التدفق إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل في جنوب السودان ، الذي نال استقلاله عن الخرطوم في 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية.