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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وداعا iPhone.. أول موبايل Vivo يتصل بالأقمار الصناعية

وداعا iPhone..أول
وداعا iPhone..أول موبايل Vivo يتصل بالأقمار الصناعية

قريباً قد تطلق شركة فيفو هاتفها الذكي الأكثر تميزًا لعام 2024، وهو Vivo X100 Ultra على الرغم من أن العلامة التجارية لم تكشف عن تفاصيل رسمية، إلا أن الجهاز ظهر في وقت سابق من هذا الأسبوع على موقع شهادة 3C والذي يتبعه الآن شهادة الراديو في الصين.

تم رصد هاتف X100 Ultra برقم الموديل V2366GA في موقع شهادة 3C، وهي  شهادة ضرورية للهواتف الذكية في البر الرئيسي تتحقق من امتثالها لمعايير السلامة والجودة الوطنية.

وهناك أيضًا شائعة حول إصدار ثانٍ من X100 Ultra يدعم اتصال الأقمار الصناعية وإضافة إلى هذه الشائعات ، اجتاز الإصدار الخاص بالاتصال بالأقمار الصناعية للجهاز الآن شهادة الراديو برقم طراز V2366HA.

وسيستخدم الهاتف قمر صناعي Tiantong للاتصال ، ومع هذا سيكون Vivo X100 Ultra أول هاتف ذكي للشركة يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.

علاوة على ذلك ، تكشف شهادة 3C أن هاتف X100 Ultra سيدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات. إنه أقل بشكل مفاجئ من طرازي X100 و X100 Pro ، لكن Digital Chat Station في منشور حديث على Weibo يلمح إلى وجود بطارية "كبيرة الحجم". يمكن أن يكون حوالي 5500 مللي أمبير ، كما تشير إليه الشائعات السابقة.

وكأفضل عرض للكاميرا تقدمها شركة Vivo لعام 2024 ، من المتوقع أن يضم هاتف X100 Ultra مستشعر Sony Lytia LYT-900 الرئيسي الأحدث من Sony وعدسة تقريب periscope رائعة بدقة 200 ميجابكسل 100 مم (4.3x).

ومن المقرر أن يتم تشغيله بواسطة SoC الرائد لعام 2024 ، على الرغم من أن ما إذا كان من MediaTek أو Snapdragon لا يزال قيد المناقشة، وسيتم استكماله بسعة تخزين وذاكرة RAM كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، تشير الشائعات إلى أنه قد يستخدم علامة BlueImage التي كشفت عنها Vivo مؤخرًا لتكنولوجيا الكاميرا الخاصة بها.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق Vivo X100 Ultra إلى جانب X100s و X100s Pro في الصين في وقت ما في مايو. 

وتوجد أيضًا شائعات بأن الجهاز قد يُطلق عليه Vivo X100s Ultra بدلاً من X100 Ultra.

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