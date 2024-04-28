يواصل الأكاذيب.. جيش الاحتلال يتعهد بزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة الفترة المقبلة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة "ستزيد" في الأيام المقبلة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان فيديو باللغة الإنجليزية، إن "كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة "ستستمر في التوسع" في الأيام المقبلة، حيث يستعد الجيش لهجوم في مدينة رفح الجنوبية، وفي الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا دولية بشأن الوضع الإنساني في الجيب الفلسطيني.

وتابع "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، زادت كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة بشكل كبير".

وأضاف: "في الأيام القادمة، ستستمر كمية المساعدات التي تدخل غزة في الزيادة أكثر. الغذاء والماء والإمدادات الطبية ومعدات المأوى وغيرها من المساعدات"، مشيرا إلى أن "المزيد سيدخل غزة أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح هاجاري أن "هذه الزيادة في المساعدات هي نتيجة لزيادة الجهود، من بينها: فتح ميناء أسدود الإسرائيلي؛ ومعبر جديد تم فتحه إلى شمال غزة؛ وزيادة كمية المساعدات القادمة من الأردن التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم للمساعدات الإنسانية".

وزعم: "كما سهلنا افتتاح العشرات من المخابز في شمال وجنوب غزة، جنبا إلى جنب مع برنامج الأغذية العالمي".

وتابع هاجاري إنه "كجزء من الجهود المبذولة للحصول على المزيد من المساعدات إلى غزة، نقوم أيضا بتوسيع المناطق الإنسانية المعينة في غزة، حيث ستصل المساعدات إلى جهود التوزيع وتبسيطها، جنبا إلى جنب مع منظمات المعونة الدولية، لزيادة الكفاءة".

وزعم هاجاري: "إن الحصول على المساعدات لشعب غزة هو أولوية قصوى"، مضيفا "لأن حربنا ضد حماس، وليست ضد شعب غزة".

وادعى: "نسعى للمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين في غزة التي نتجت عن الحرب التي بدأتها حماس في 7 أكتوبر، عندما ذبـ حت واختطفت الإسرائيليين".

وواصل المتحدث باسم جيش الاحتلال مزاعمه بالقول إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل وفقا للقانون الدولي"؛ مضيفا: "نبذل جهودا هائلة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الذين تختبئ حماس وراءهم - لأننا نرى معاناة المدنيين مأساة، في حين ترى حماس معاناة المدنيين كاستراتيجية. هذا هو السبب في أن حماس تختبئ عمدا بين المدنيين؛ لهذا السبب تشن حماس الحرب من داخل المدنيين؛ ولهذا السبب كانت حماس تسرق المساعدات المخصصة للمدنيين في غزة".

وتعهد "سنواصل ملاحقة حماس في كل مكان في غزة. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادة رهائننا إلى الوطن".