خالد الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد، فوزا كبيرا على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023/24.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك ودريمز الغاني ؟"

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نهضة بركان ضد اتحاد الجزائر في المشهد الختامي.

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي الكونفدرالية 2024، يوم الأحد 12 مايو المقبل في مباراة الذهاب التي ستكون خارج القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد 19 مايو في مصر.