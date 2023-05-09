اليوم.. 8 مباريات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالنادي الأهلي

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، على صالة النادي الأهلي والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

-منافسات الرجال

• فانز الكاميروني مع رد استار الإيفواري الساعة 10 صالة1.

• وداد سمارة المغربي مع دي جي إس كي من الكنغو الديمقراطية الساعة 12 صالة1.

• سبورتنج مع رجاء أغادير المغربي الساعة 2 صالة2.

• الأهلي مع كركوس الأثيوبي صالة 1 الساعة7 .

منافسات السيدات

• بترو أتليتكو الأنجولي مع سبورتنج صالة 2 الساعة 12.

• جي إس بي مع مكنين التونسي صالة 1 الساعة 2.

• الأهلي مع أوتوهو الكونغولي صالة 1 الساعة 4.

• النواصر المغربي مع هبيتات الإيفواري صالة 2 الساعة 4.

ويقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

وكشف الاجتماع الفني عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين في منافسات الرجال والسيدات.

المجموعة الأولى (رجال):

• الزمالك (مصر) – وداد سمارة (المغرب) - جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) – فانز (الكاميرون) – ريد ستار (كوت ديفوار).

المجموعة الثانية (رجال):

• الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

المجموعة الأولى (سيدات):

• بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

• أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).