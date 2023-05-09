 متخصص في ملف التعليم: لا تسريب للامتحانات منذ 2014

أكد محمد الصايم، متخصص في ملف التعليم، أن تسريب الامتحانات يعني نشرها قبل بدء الامتحانات، وهذا لا يحدث من 2014، حيث إن ما يحدث الآن هو تداول للامتحانات فقط بعد بدء الامتحان.

وأشار "الصايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تداول الامتحانات لسنوات النقل من قبل "شاومنج" يمهد للغنيمة الكبيرة وهي امتحانات الثانوية العامة، حيث إنها تريد المكاسب المالية، مضيفا:"جروبات الغش لم تسرب امتحانات قبل بدايتها حتى الآن".

وأوضح أن الجيل الحالي يحارب من أجل الوصول إلى الاختبارات من خلال جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوة بأن "شاوبنج" لا تسرب الامتحانات، فقط تتداول الصفحات، ، مؤكدًا أنه تم منع الجميع من وجود الهاتف داخل اللجان.

وأضاف أن هناك كاميرات مراقبة في اللجان، والحمامات في المدارس كانت بؤرة ضعف وطريقة للغش وتداول الامتحانات، وهذا العام تم منع كافة المتواجدين بالمدارس من حمل الهواتف المحمولة وتطبق عقوبة الغش على أي طالب يتواجد في اللجنة بالهاتف المحمول.