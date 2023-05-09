كاسيدي يتصدر بطولة العالم في سباق موناكو إي بري 2023

فاز نيك كاسيدي (من فريق إنفجن ريسينج) بسباق موناكو إي بري 2023، بعدما كان في المركز التاسع بالسباق، ليتصدّر ترتيب بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي.

كان قد تخطى كاسيدي في السباق مواطنه ميتش إيفانز من فريق جاجوار تي سي إس ريسينج بعد التقدم عليه في نهاية السباق.

كان الفضل فى فوز كاسيدي حركاته الحاسمة في بداية السباق، بعدما حصل مهندس الفريق على الضوء الأخضر لإنهاء السباق بستة لفات سريعة، لم يعد من الممكن إيقاف كاسيدي على الرغم من ملاحقة فريق جاجوار له.

أما إيفانز فقد تقدم من بدايته في المركز السادس ليحقق المركز الثاني عند النهاية حيث بقي مسافة قريبة جدًا من سائق فريق إنفجن حتى الوصول إلى سيارة السلامة قبل ثلاث لفات من نهاية السباق، وجاء هذا التبادل بين المركزين الأول والثاني للسائقين النيوزيلنديين ليحقق أربع انتصارات متتالية لنفس الدولة – وهو رقم قياسي جديد للفورمولا إي.

ولم يستطع جيك دينيس (من فريق أفالانش أندريتي للفورمولا إي) مواكبة الثنائي المتصدر، إلا أنه أحرز تقدمًا مبهرًا من المركز الحادي عشر في بداية السباق ليكون ثالثًا على منصة التتويج.

وتمكن ساشا فينسترز من فريق نيسان للفورمولا إي، والذي اضطر للتنازل عن المركز الأول في بداية السباق لصالح جيك هيوز من فريق نيوم مكلارين للفورمولا إي بسبب عقوبة بعد الجولة، من تحقيق المركز الرابع، دون أن يستطيع مواكبة السرعة والكفاءة التي أبداها الثلاثة الأوائل. وتبعه هيوز في المركز الخامس بينما جاء دان تيكتوم (من فريق نيو 333 ريسينغ) في المركز السادس.

وبعد تصدره لترتيب السائقين لفترة طويلة، تقدم باسكال ويرلين من المركز 12 عند البداية إلى المركز 11 في نهاية السباق، ليخسر صدارته لترتيب السائقين ويفقد فريقه تاغ هوير بورشه للفورمولا إي صدارته لترتيب الفرق بعد الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

واستطاع المنافس على اللقب جان إيريك فيرن التقدم وإنهاء السباق سابعًا بعد ان بدأه من مؤخرة الترتيب بسبب خروج فريق دي إس بينسكي من جولات التأهيل بسبب خرق قواعد ضغط الإطارات. وبفضل التجاوز الاحترافي لما مجموعه 15 مركزًا، حصل فيرن على أول جائزة من جوائز إيه بي بي لأفضل السائقين تقدمًا لهذا السباق، وهي الجائزة الجديدة التي تكرم ذكاء وكفاءة السائقين في السباقات.

كما تمكن زميله في الفريق وحامل لقب العالم ستوفل فاندورن من حصد النقاط بفضل إنهاء السباق في المركز التاسع.

وبحصوله على 121 نقطة، تصدر كاسيدي الترتيب العام للسائقين ليتقدم على ويرلين في المركز الثاني برصيد 100 نقطة ويحتل جيك دينيس المركز الثالث بمجموع 96 نقطة، بينما جاء إيفانز رابعًا بمجموع 94 نقطة وحل فيرن في المركز الخامس لترتيب السائقين.

وبهذا قفز فريق إنفجن ريسينغ إلى مقدمة ترتيب الفرق بمجموع 183 نقطة، متقدمًا بأربعة عشر نقطة على فريق تاغ هوير بورشه للفورمولا إي الذي يبلغ رصيده 168 نقطة، واحتل جاجوار تي سي إس ريسينغ المركز الثالث برصيد 157 نقطة.

يعود السباق التالي في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي إلى إندونيسيا ليقام لأول مرة سباق جاكرتا إي بري الثنائي ويتضمن الجولة العاشرة يوم السبت 3 يونيو والجولة الحادية عشرة يوم الأحد 4 يونيو.