بعد فرنسا.. بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاجنر الروسية تنظيمًا إرهابيًا

تعتزم بريطانيا تصنيف مجموعة فاجنر الروسية العسكرية كمنظمة إرهابية، الأمر الذي من شأنه أن يفرض عقوبات مالية عليهم، كوسيلة لزيادة الضغط على روسيا، وفقًا لصحيفة “تايمز” البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلاً عن مصدر حكومي أن وزارة الداخلية تقيم الأمر منذ شهرين، ويعد حظر المجموعة "وشيكًا" في غضون أسابيع.

وأضافت الصحيفة أنه إذا تم سن ذلك، فسيكون من المخالفات الجنائية الانتماء إلى فاجنر أو حضور اجتماعاتها أو تشجيع دعمها أو حمل شعارها في الأماكن العامة.

ولفتت إلى أن التصنيف سيفرض أيضًا عقوبات مالية على المجموعة، وستكون هناك تداعيات على قدرة فاجنر على جمع الأموال إذا تم تمرير أي أموال من خلال المؤسسات المالية البريطانية.

وقال التقرير إنه لا يوجد دليل على أن فاجنر أو أفراد مرتبطين بها يعملون في بريطانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن مرتزقة فاجنر قادت الهجوم الروسي منذ شهور على مدينة باخموت الأوكرانية، حيث يواصلون محاولتهم للتقدم والسيطرة على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.

وقال زعيم المجموعة، يفجيني بريجوزين، في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين إن قواته بدأت في تلقي الذخيرة اللازمة للمضي قدما في تقدمهم.

وكان المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية، وافقوا أمس الثلاثاء، على اقتراح يدعو الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي إلى إدراج مجموعة فاجنر الروسية كمنظمة إرهابية.

وتم تمرير الاقتراح بعد تصويت جميع الممثلين البالغ عددهم 331 لصالحه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الاقتراح، الذي يعتبر خطوة رمزية من أعضاء الجمعية، يدعو الحكومة الفرنسية إلى الضغط من أجل الأمم المتحدة لإدراج فاجنر كمنظمة إرهابية.