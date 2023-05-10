إعادة بناء سد قرية "الكونتلا" بجنوب سيناء لتجميع مياه السيول





ينفذ مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء حاليا، مشروع إعادة بناء سد "تجمع الهاشة والبيضاء" بقريه "الكونتلا" بمركز نخل، بعد انهياره من أثر السيول التي اجتاحت منطقة نخل بوسط سيناء أواخر موسم الشتاء ٢٠٢٣م.



أثار السيول:



وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل أنه تم الانتهاء من إزالة آثار السيول بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري،وذلك ررفع الطين اللزج وتقوية جسور الطرق التي تعرضت للسيول بمدخل مدينة نخل منها ،طريق نخل الحسنة، والطريق الدولي نفق الشهيد أحمد حمدي نخل.





وأضاف سابم ، انه تم تسليم مساكن ل 25 مواطنا ممن تقدموا للحصول على وحدات سكنية داخل مدينة نخل بوسط سيناء ،وذلك بعد إجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية، وتم تحديد الأسماء المستحقة ، وانهاء إجراءات التسليم الإداري لهذه المساكن.

