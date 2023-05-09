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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة شمال سيناء تشارك في الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات قيادات «مستقبل وطن»

تكريم أمين حزب مستقبل
تكريم أمين حزب مستقبل وطن بشمال سيناء

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة شمال سيناء،  في الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، أمين الثقافة والرياضة والفنون. 

العمل الجماعي 

وفي كلمته، قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر لكل قيادات الحزب والقائمين على الملتقى، والمشاركين من المحافظات، مشيدًا بحالة الحراك داخل الحزب، مؤكدًا أن الملتقى يعمل على تنشيط العملب السياسي لكافة قيادات وكوادر الحزب.

ولفت إلى أهمية التشاور والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات بما يعزز من القدرة على العمل الجماعي والتنظيمي الموحد. 

وشارك في جلسات الملتقى خلال المرحلة الأولى المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بالحزب، أمين الثقافة والفنون والرياضة، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب.

كما شارك كلا من: الدكتور محمد كمال المستشار السياسي، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور فخري الفقي أمين الشؤون الاقتصادية بالحزب، والنائب جمال السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور عصام شعث أمين عام وزارة التنمية المحلية.

وفي نهاية الملتقى، قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتسليم شهادات التقدير للأمناء والأمناء المساعدين، وأمناء التنظيم المشاركين في الملتقى، عن محافظات المرحلة الأولى، وهي " دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأقصر".

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سيناء الملتقي التدريبي قدرات مستقبل وطن

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