باستثمارات 26 مليار جنيه.. مبادرة "مشروعك" تدعم الشباب وتوفر 1.6 مليون فرصة عمل

يواصل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نشاطه في جميع محافظات الجمهورية والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

ماذا يقدم "مشروعك" للشباب؟

ويقوم المشروع القومي "مشروعك" بناءا على توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى.

وفي هذا الصدد، أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقرى لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ 700 ألف مشروع بقروض 200 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي 9.3 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات .

وقال الوزير - في بيان اليوم - إن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ أكثر من 204 آلاف مشروع، بقروض تجاوزت 26.2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالي 1.6 مليون فرصة عمل، لافتا إلى أن "مشروعك"يقوم باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب في بدء المشروعات الخاصة به.

وأضاف أن "مشروعك" نجح في تحقيق أهدافه الأساسية في توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة في القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادي للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

يساعد على خفض معدلات البطالة

ووجه آمنة، القائمين على "مشروعك" بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى حتى يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم، لافتاً إلى أن برنامج "مشروعك" حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة والاشتراك في المعارض الكبرى الرسمية للدولة.

ولفت آمنة إلى أنه تم تكليف المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في الخطة التدريبية للعام الحالي على تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى مشروعك، موضحا أنه يتم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موجها بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات على كيفية تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل بشكل متكامل من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة حياة كريمة تعتني حاليا بـ ٤٥٠٠ قرية وحوالي 31 ألف عزبة وكفر ونجع في مصر، وتفعيل مبادرة "مشروعك" سيكون له الأهمية القصوى خاصة في الريف.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مبادرة هامة جدا تسمى "أيادي إفريقية"، لتوسيق المنتجات الخاصة بالقرى على مستوى الجمهورية، وطرحها في السوق الإفريقي، متمنيا تكون مبادرة مشروك تكون بشكل أوسع وعالمي، وليس إفريقي فقط، ويجب أن يكون هناك ربط بين كل تلك المشروعات التي تقوم بها الدولة، لتكون أفضل بشكل واضح.

وأشار حسان، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل لأكثر من 50% من العمالة على مستوى العالم، وتهتم دول العالم النامية بتلك المشروعات بشكل كبير.

كلف الدولة 3 مليار و 153 مليون و722 ألف جنيه

وخلال مارس الماضي، قد شهد المشروع تطوراً كبيراً، حيث بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليار و 153 مليون و722 ألف جنيه وذلك لتمويل عدد 33 ألف مشروعاً إستثمارياً متنوعاً ( تجاري - صناعي - زراعي - خدمي ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 92 ألف و414 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة،

ويهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنية.

واحتلت محافظة المنيا الصدارة في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حيث نفذت 22.9 ألف مشروع بإجمالى قروض 2.8 مليون جنيه وفرت أكثر من 158 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج 21.6 ألف مشروع بقروض حوالي 2.8 مليون جنيه وفرت 152.6 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة نفذت حوالي 18.7 ألف مشروع بقروض 1.7 مليون جنيه وفرت 102.8 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بعدد 16.6 ألف مشروع بقروض 2 مليون جنيه حققت 106.9 ألف فرصة عمل.

يساهم في تقليل العجز التجاري

وسوف تركز المرحلة القادمة من "مشروعك" على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، موجها القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.​

والجدير بالذكر، أن المشروع القومي "مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقوم الدولة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية وتدعيم الأنشطة الإنتاجية، وتمويل المشروعات للشباب، للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لهم.