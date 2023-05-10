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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني يعلن تلقيه مقترحات المصريين بالخارج| الرابط

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، توسيع دائرة المشاركة الشعبية من خلال الإعلان عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات.

وكتبت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك، قائلا "هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم".

وأضافت الصفحة، "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها،ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني: https://egyouth.com/ar/register/

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