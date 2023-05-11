أنس سليمان يكشف لموقع صدى البلد كواليس مشاركته في مسلسل "رسالة الإمام"

كشف الفنان أنس سليمان ، عن كواليس العمل في مسلسل "رسالة الإمام"، قائلاً: إن الكواليس كانت اشبه بجو عائلي أسري بدون اي حواجز وملىء بالحب والتعاون وكل شئ كان متوفرا.



وأضاف أنس في تصريحات لموقع صدي البلد "كانت تجربة جديدة ليا ومهمة جدا رغم توتري في البداية لاني في عمل عظيم مع نجم كبير كنت بتفرج عليه وأنا صغير وبستمتع جدا بأدائه كما كنت أشعر بالفخر في العمل مع الـ"قامات الفنية"مثل هؤلاء".وهو النجم خالد النبوي وحمزه العيلي الي بحبه جدا إنسانيا قبل فنياً والي مسابنيش تماما خلال المشاهد وكان بيساعدني في الالقاء و داعم ليا".



مشيراً أن من رشحه للدور هو الكاستينج دايركتور ثروت مصطفي، ويتمني العمل مع محمد سامي ومحمد ممدوح وفراج جدا وطارق لطفي ومني ذكي ويسرا.



وتابع أنه استعد للشخصية من خلال حبه للتمثيل ، لافتاً إلى أنه حاول ان يذاكر الشخصية بكثرة مشاهدة الفيديوهات و تجميع المعلومات الخاصة بهذا التوقيت من الزمن والاستماع الي اللغة العربية حتي يتمكن من طريقة النطق الصحيحة و كان طول الوقت يتحدث باللغة العربية ويتدرب لدرجة انه بدأ يذاكر الكتب الي كان يدرسها اثناء المدرسة في الصغر .

وذكر ابعاد شخصية هشام ووصفه بأنه شخص عدواني جدا وكل ما يهمه هو مصلحته الشخصيه أولًا .

كما تحدث عن أن الصعوبات التي واجهتة قائلاً انه كان يدرس و يعمل بنفس ذات الوقت "مسؤلية كبيره لاني بمثل في عمل مهم وقدام ممثلين خبراء كلهم فكنت حريص جدا اني اول ظهور رمضاني ليا علي قد ما اقدر يكون بشكل كويس والشغل مع الدراسه يثقل اي ممثل.



وأكد أن من المشاهد الصعبة الي تعرض لها خلال التصوير كانت في صعوبة تعلمه ركوب الخيل و بعد اعاده المشهد ثلاث مرات قرر ان يركب الفرسة ولكنها رفسته ووقع علي الارض .



والجدير بالذكر أن الفنان الشاب أنس سليمان درس في ورشة نقابة المهن التمثيلية وورشة المدرب الأمريكي سكوت توست وتخرج من ورشة عمل المخرج خالد جلال ، وقد سبق له أن شارك في عدة أعمال منها اعمل مسرحية و مسلسل (بنت القبائل) واختراق ٢ وفيلم اهل الكهف.



وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف،و غيرهم كثير من الفنانين.