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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكون سحري لعلاج تساقط الشعر في أسبوع

صدى البلد

الشعر الطويل هو شيء يعجب به معظمنا، لكن طول الشعر الطويل ليس خيارًا مثاليًا إذا كان شعرك رقيقًا أو ناعمًا لأنه يفتقر إلى الحجم في الغالب. تميل الشعيرات الرفيعة إلى النمو بشكل فوضوي بعد نقطة معينة يمكن أن تجعل أطراف الشعر تبدو أرق.

تأكدي من قص الشعر من وقت لآخر أو قومي بقص شعر قصير أو متوسط ​​الطول لإضافة حجم للشعر وفقا لindia.com

لعلاج تساقط الشعر والفراغات فى الشعر

وصفة زيت الخروع :
تفرم ثلاث فصوص ثوم ثم يضاف الية معلقة من زيت الزيتون واربع ملاعق من زيت الخروع ويوضع فى زجاجة محمة الغلق ثم يدهن بة يوميا على مناطق الصلع ويتلاك لمدة خمس دقائق على المنطقة المصابة بالصلع ثم تغسل البشرة

وصفة زيت القرنفل :
معلقة من زيت القرنفل مع معلقة من الخل المخفف ويدهن بة صباحا ومساءا

الشعر الطويل تساقط الشعر علاج تساقط الشعر زيت القرنفل زيت الخروع علاج طول الشعر

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