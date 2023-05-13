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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت رعاية الأوقاف والأزهر.. تكريم حفظة القرأن الكريم في كفر الشيخ

أسر حفظة القرآن الكريم
أسر حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ

أقيمت مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ حيث كرم، هيثم عبد الدايم، المشرف على المسابقة الحافظين للقرآن كاملا.

علماء الأوقاف

 

وأقيم الاحتفال، تحت رعاية علماء الأوقاف والأزهر في كفر الشيخ، وإشراف لجنة الزكاة بالحمراوى، برئاسة فوزى صابر أبوالحاج وفتحى مسعد صالح ونعمان حامد صالح وعبدالرحمن حماد.

علماء الأوقاف والأزهر

 

و تكونت اللجنة الدينية المشرفة على المسابقة، برئاسة فضيلة الشيخ أحمد رمضان إسماعيل من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، وضمت اللجنة الشيوخ محمود عطيه وبكرى طلحه وعبدالله حتحوت من علماء الأوقاف والأزهر الشريف .


وقدم الأهالي الشكر والتقدير، لـ هيثم عبد الدايم، المشرف على المسابقة لدعمه الكبير للأطفال، وذلك تشجيعا وتحفيزا لحفظة القرآن الكريم، وأشرف على المسابقة، الدكتور عبدالقادر سليم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ عبدالحميد الطباخ وفضيلة الشيخ السيد النجار، وفضيلة الشيخ محمود شحاته، والشيخ يوسف صابر أبوجندى إمام وخطيب مسجد أبوطبل الكبير، و حسن صابر رجب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير بأبوطبل، وابراهيم البتانونى المشرف العام على المسابقة، وفضيلة الشيخ ماهر أبو عيشة، والدكتور عبدالله الشيتاني، وذلك تحت رعاية وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ ومصطفى صبرى رجب مدير إداره الجمعيات بالمديرية.

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القران الكريم كفر الشيخ علماء الأوقاف الازهر الشريف تكريم حفظة القرآن الكريم

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