بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن في أسبوع .. أنشطة الوزارة في الفترة من 5 إلى 12 مايو 2023

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، وتستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 5 مايو وحتي 12 مايو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 5 مايو

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم مشروعات صغيرة وأدوات انتاج لأسر برنامج "تكافل” بمحافظات الغربية والفيوم وسوهاج في إطار مبادرة "قرى بلا فقر" وتكثيف من تأهيل الأسر وتدريبها قبل البدء في تنفيذ مشروعاتهم.

السبت 6 مايو

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يواصل فعالياته داخل قرى "حياة كريمة" في مرحلتها الثانية وينتهي من تدريب 2350 من الشباب المقبل على الزواج من الجنسين على مستوى 140 قرية.

- التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي" يخصصون مساعدات اجتماعية عاجلة للأسر التي تمر بظروف اقتصادية واجتماعية طارئة لضمان الوفاء باحتياجاتهم الأساسية لحين مرور الأزمة.

- التوسع في البرنامج التدريبى لتأهيل الرائدات وإعداده للتوسع في برنامج "وعي" وتكثيف التوعية المجتمعية على مستوى جميع المحافظات، بهدف تدريب مدربين ومشروفين على أعلى مستوى من المهارات.

الأحد 7 مايو

- من جامعة عين شمس، القباج تدشن مبادرة "الطالب المنتج" بالجامعات المصرية وتطلقها مع الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بمبلغ مبدئي 15 مليون جنيه، ويفتتحان سويا معرض الطالب المنتج.

- مصر تستضيف الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامى في يونيو المقبل تحت شعار "تأثير العدالة الاجتماعية على أمن المجتمع".

- الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم ينفذ برنامج "بيئة محفزة لتعليم الأطفال علي المستوي الوطني"، والبرنامج يستهدف بناء قدرات المعلمين والأطفال علي برنامج "المهارات الحياتية" وبرنامج "التعليم من أجل المواطنة".

الاننين 8 مايو

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السيدة أنوش بجانيان، مدير الحماية الاجتماعية وقطاع العمل للشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، بهدف بحث آليات الحماية الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية في وقت الأزمات الاقتصادية.

- في أولى اجتماعاته بعد إعادة تشكيله، القباج تشهد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، وتؤكد أن المجتمع المدني يشهد نقلة نوعية في ظل اهتمام واسع من القيادة السياسية بمساهمات المجتمع المدني في تحقيق إنجازات تنموية ملموسة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الثلث الأول من عام 2023، وتصرح بأن المراكز قدمت خدمات علاجية إلى 52 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

الثلاثاء 9 مايو

- دولة رئيس الوزراء يلتقى بوزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة إنجازات برامج الحماية الاجتماعية، وتأثيث الوحدات السكنية في المناطق المطورة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمحافظة سيناء.

- والقباج تستعرض المؤتمرين المخطط انعقادهما في مصر: مؤتمر "البنوك ومؤسسات التمويل العربية" المنعقد في شرم الشيخ من 23-24 مايو، والمؤتمر الإسلامي لوزارء الشئون الاجتماعية "تأثير العدالة الاجتماعية على أمن المجتمع" من 5-6 يونيو 2023.

- بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القباج تشهد مراسم توقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

- تأكيدا لدور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، القباج تشارك في المؤتمر الثالث لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان "الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030 بحضور وكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر.

- بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر، وزيرة التضامن الاجتماعى تقدم تقريراً بشأن جهود الهلال الأحمر المصري على الحدود المصرية السودانية منذ إندلاع الحرب في السودان.

- في إطار جهودهما لخدمة العائدين من السودان، مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر تنفذ تدخلات متكاملة لتوفير الأدوات الإغاثية والأغذية المطهية والجافة، والمعينات الحركية لكبار السن وذوى الإعاقة.

الأربعاء 10مايو

- القباج أمام ندوة برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة: تقييم الأثر لبرنامج "تكافل وكرامة" تفيد بأن الأسر المستفيدة من البرنامج استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والإنفاق على متطلبات التعليم المتنوعة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تلتقي بقيادات بنك ناصر لبحث ملفات إعادة هيكلة وميكنة البنك، وحوكمة لجان الزكاة والتركات وصندوق المخاطر، والقيادات تستعرض إصدار منتجات مصرفية جديدة.

- استمرارًا لجهود الهلال الأحمر المصرى المقدمة للإغاثة والطواريء على الحدود المصرية السوادنية في الفترة من 27 إبريل - 8 مايو 2023، بما يشمل تقديم دعم نفسى للوافدين بإجمالي 2400 حالة، و2100 خدمة طبية، و85,340 وجبة جافة وحقائب نظافة.

- القباج تلبي دعوة سفير الاتحاد الأوروبى وتشهد حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" في حضور وزيرة الهجرة والشئون الخارجية ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم الملتقى العلمي الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة فى الفترة من9-8 مايو 2023 بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين فى مجال مواجهة الجريمة.

الخميس 11 مايو

- القباج تستقبل الممثل المقيم لمنظمة "فريدريش" الألمانية لمناقشة وضع الجمعيات الأهلية الممولة من المنظمة،وفرص التعاون في برامج التكوين المهني، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال الطيارين "الدليفري" ومساعدات المنازل.

- القباج تشهد حفل توقيع 16 جمعية أهلية و22 جمعية تنمية مجتمع للحصول على منح لتنفيذ مشروعات تنموية للنساء والشباب وذوي الإعاقة في إطار مشروع "تعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص" الذي تنفذه الوزارة بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ).

- القباج تستقبل جايسن تايلر مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والوفد المرافق له، لاستعراض جهود الوزارة في حماية وتمكين كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويناقشا بدء شراكة جديدة بين الجانبين في هذا الإطار.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل الفرقة الثانية من البرنامج التدريبي "المخدرات المستحدثة ومهارات اكتشاف العوامل النفسية والاجتماعية المنبئة بارتكاب الجريمة" المنعقد بإدارة التحريات بالشرطة العسكرية.

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يختتما فعاليات ورش العمل التي يتم تنفيذها في برامج تطوير القدرات لمنظمات المجتمع المدني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وفي المجتمع.

الجمعة ١٢ مايو

- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور قرية الأطفال "SOS" بصحبة منظمة "SOS" الدولية.. وتلتقي بالأطفال والشباب والأمهات البديلات والعاملين لبناء جسر من التواصل وطرح بدائل الرعاية الاجتماعية المختلفة.

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