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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يناقش مشروعي قانونين بربط موازنة وزارة التجارة والصناعة 2023 - 2024..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان اليوم الأحد مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2023/2024 للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما تناقش  مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2023/2024 للمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان غدا الأثنين مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وقطاع التمثيل التجاري والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان غدا الأثنين ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة – المديريات التعليمية – مركز تطوير المناهج – صندوق دعم وتمويل المشروعات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان وزارة التجارة والصناعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مركز تطوير المناهج ديوان عام وزارة التجارة والصناعة

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