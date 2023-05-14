تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تتضمن منظومة بيانات جديدة لخلق حالة من التكامل والربط مع قواعد بيانات الدولة، مما يساعد على سرعة سير الخدمات.

وقال جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أنه بدأنا بعمل خطة لتطوير الهيئة في عام 2020، لرفع المصاعب عن المواطنين، وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.

تقديم الخدمات للمواطنين

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يتابع تفاصيل عملية التطويرعن كثب، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة للتأمين الاجتماعي، سيتم عمل الاختبارات عليها، من أجل السرعة في تقديم الخدمات للمواطنين.