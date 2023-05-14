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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

6 معلومات مهمة عن خطة التطوير الشامل لـ هيئة التأمين الاجتماعي.. تعرف عليها

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل خطة التطوير الشامل لهيئة التأمين الاجتماعي.

وقال “عوض” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، اليوم الأحد، إن تطوير هيئة التأمين الاجتماعي يهدف لتقديم خدمة إنسانية وأدمية تليق بما يستحقه المواطن المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يتابع تفاصيل عملية التطويرعن كثب. 

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الهيئة تتضمن منظومة بيانات جديدةلخلق حالة من التكامل والربط مع قواعد بيانات الدولة، مما يساعد على سرعة سير الخدمات ، لافتًا إلى أن الهدف النهائي أن تسير كافة الأمور بدون استخدام ورقي.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه مخطط إطلاق منظومة البيانات الجديدة بداية من شهر 10، متضمنة منصة إلكترونية تقدم الخدمة للمواطن بدون الحاجة إلى أن يأتي لمكاتب التأمينات، وذلك من أجل رفع المعاناة عن المواطن في التعامل مع التأمينات الاجتماعية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن خطة التطوير الشامل تتضمن أيضًا تطوير مكاتب التأمين الاجتماعي وخلق هوية بصرية لها، بجانب رفع كفاءة الموظفين من خلال تدريبهم على نظام الحاسب الآلي الجديد.



 

التأمين الإجتماعي هيئة التأمين الاجتماعي جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توك شو صدى البلد

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