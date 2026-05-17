مسؤول استخباراتي أمريكي سابق: أوروبا قد تشعل مواجهة كارثية مع روسيا

حذر جورج بيب المدير السابق لتحليلات الشأن الروسي في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، من أن استمرار التصعيد بين أوروبا وروسيا قد يقود إلى حرب واسعة ذات تداعيات مدمرة على القارة والعالم.

وقال بيب، خلال مقابلة عبر منصة يوتيوب، إن الولايات المتحدة مطالبة بالعمل بجدية من أجل دفع مسار التسوية السياسية في أوكرانيا، معتبرا أن تقليص الدور الأمريكي وترك الملف بالكامل بيد الأوروبيين سيزيد احتمالات الانزلاق إلى صدام مباشر مع موسكو.

وأوضح أن الأجواء السائدة داخل العواصم الأوروبية تتجه نحو تشديد المواجهة بدلا من البحث عن حلول دبلوماسية، مضيفا أن هناك انطباعا متناميا داخل واشنطن بأن دول الاتحاد الأوروبي لا تبدي رغبة حقيقية في إنهاء الحرب أو الوصول إلى تفاهم مع روسيا، بل تواصل رفع مستوى الضغوط السياسية والعسكرية.

وفي السياق ذاته، كرر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهاماته للدول الأوروبية بالسعي إلى تعطيل أي تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن بروكسل تدفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للاستمرار في الحرب واستنزاف البلاد عسكريا وبشريا.