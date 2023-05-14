عبدالله رفاعي وكيلا لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الله رفاعي محمد أحمد الزُّهْري، الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تدرج الزُّهري في التعليم الأزهري وكان الأول على معهده في الشهادتين الإعدادية والثانوية بمحافظة الوادي الجديد، والثاني على قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة.

وبعد حصوله على ليسانس التفسير وعلوم القرآن بتقدير"جيد جداً مع مرتبة الشرف"، التحق الدكتور عبدالله رفاعي بالدراسات العليا؛ فحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، وعين مدرسًا مساعدا بكلية الدراسات الإسلامية بدسوق، ثم حصل على درجة الدكتوراة بتقدير مع مرتبة الشرف الأولى، ورقي إلى درجة مدرس بكلية أصول الدين بالمنوفية، ثم رقي إلى درجة أستاذ مساعد في 2013م، وفي 2021م حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية أكاديمية.

سافر وكيل الكلية الجديد في مهمة علمية إلى جامعة فرايبورج بألمانيا2007/2008م، ثم أعير للعمل بجامعات الملك فيصل والدمام وحفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، تولى خلالها مدير وحدة الدعوة والإرشاد بكلية العلوم والآداب بالنعيرية، ورئيس لجنة معادلة الخطط الدراسية، ونائب مدير مكتب البحث العلمي.

شارك الزهري ببحوث محكمة ومنشورة في مجال تخصصه بعدد من المؤتمرات العلمية بجامعات: الأزهر، وجنوب الوادي بمصر، والدمام، والإمام، والقصيم بالمملكة العربية السعودية، والطفيلة التقنية، ومؤتة بالأردن، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة على ساكنها أزكى الصلاة والسلام، إضافة لمؤلفاته الأخرى في الاقتصاد الإسلامي والاستشراق الألماني والإنجليزي، كما أشرف وناقش وفحص ما يزيد على ثلاثين رسالة ماجستير ودكتوراة بجامعات الأزهر، والمنوفية، وطنطا، وكفر الشيخ.

حصل وكيل الكلية الجديد على عدد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير بمصر والسعودية والأردن، من أهمها: درع وجائزة عضو هيئة التدريس المتميز على مستوى كلية العلوم والآداب بالنعيرية جامعة الدمام، 2015م، ودرع وجائزة عمادة خدمة البيئة وتنمية المجتمع بجامعة الدمام عن مشاركاته المتميزة في برنامج سفراء المعرفة 2018م.