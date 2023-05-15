شبيه آيفون.. هاتف جديد من ريلمي بـ 4000 جنيه فقط

تحظى علامة ريلمي الصينية بقبول وانتشار واسع بين الشباب لما تقدمه من هواتف كقيمة مقابل سعر، ومن المتوقع أن يحثث أحدث هواتفها الذكية Realme Narzo N55 نجاحاً قوياً بفضل تصميمه المشابه تماما لـ آيفون، وكذلك مواصفاته وسعره.

Realme Narzo N55

مواصفات هاتف Realme Narzo N55

يأتى هاتف Realme Narzo N55 بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.72 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وجودة عرض FHD +.

يتوفر هاتف Realme Narzo N55 بمعالج من نوع Helio G88 من ميدياتيك، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1.

يطرح هاتف Realme Narzo N55 كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وأخري أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ،

يحمل هاتف Realme Narzo N55 ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، بقوة شحن 33 وات، تستطيه أن تشحن نصفها فى 29 دقيقة فقط.

Realme Narzo N55

سعر هاتف Realme Narzo N55

يصل سعر هاتف Realme Narzo N55 حالياً فى الهند إلى 11 ألف روبية هندية أي ما يعادل 4000 جنيه مصري.