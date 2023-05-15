تفاصيل أغنية مصطفى حجاج الجديدة

يستعد الفنان مصطفى حجاج، لطرح اغنية جديدة بعنوان "بنت الناس"، حيث انتهى من تسجيلها استعدادا لطرحها يوم 18 مايو الجاري.

وكان المطرب مصطفى حجاج قد قدم ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.

وعُزف عدد من المقطوعات الشهيرة لافلام للموسيقار الكبير هاني شنودة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات في حفل تكريم الأول بالرياض في المملكة العربية السعودية.

تواجد عدد من نجوم الفن في حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين.

وقالت ليلي علوي:" قدم أعمالا مهمة جدا واكتشف نجوما كبيرة، ومشواره غني بالعديد من الأعمال، وفكرة تكريمه رائعة ومفاجأة كبيرة، وأحيي صاحب الفكرة وجميعنا جئنا من أجله.

شارك الموسيقار هاني شنوده جمهوره صورة له قبل حفل تكريمه المقام في الرياض تحت عنوان "ذكريات".

وكتب:"استعدادا لحفل تكريمي اليوم بدعم هيئه الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، منتظركم احبتي متفرجين اما في المسرح او من خلال شاشات التليفزيون في كل الوطن العربي.

وقدم الموسيقار هاني فرحات واحدة من أهم حفلات موسم الرياض ، والتي عمل عليها لفترة طويلة حتى تليق بمكانة وتاريخ هاني شنودة، وفي حديثه لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب قال فرحات إن هناك اهتماما خاصا جدا من المستشار تركي آل الشيخ بهذا الحفل وطلب مني العمل عليه منذ شهرين ونصف بشرط أن تكون الموسيقى كأنه تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة وبالفعل بدات العمل فورا وكان يتابع يوميا آخر المستجدات.