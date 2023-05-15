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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل أغنية مصطفى حجاج الجديدة

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

يستعد الفنان مصطفى حجاج، لطرح اغنية جديدة بعنوان "بنت الناس"، حيث انتهى من تسجيلها استعدادا لطرحها يوم 18 مايو الجاري.

وكان المطرب مصطفى حجاج قد قدم ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.

مصطفى حجاج يطلق أغنية جامدة من برومو مسلسل كامل العدد

ديو مصطفى حجاج وأحمد عدوية في حفل تكريم هاني شنودة بالسعودية

وعُزف عدد من المقطوعات الشهيرة لافلام للموسيقار الكبير هاني شنودة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات في حفل تكريم الأول بالرياض في المملكة العربية السعودية.

تواجد عدد من نجوم الفن في حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين.

 

وقالت ليلي علوي:" قدم أعمالا مهمة جدا واكتشف نجوما كبيرة، ومشواره غني بالعديد من الأعمال، وفكرة تكريمه رائعة ومفاجأة كبيرة، وأحيي صاحب الفكرة وجميعنا جئنا من أجله.

شارك الموسيقار هاني شنوده جمهوره صورة له قبل حفل تكريمه المقام في الرياض تحت عنوان "ذكريات".

وكتب:"استعدادا لحفل تكريمي اليوم بدعم هيئه الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، منتظركم احبتي متفرجين اما في المسرح او من خلال شاشات التليفزيون في كل الوطن العربي.

وقدم الموسيقار هاني فرحات واحدة من أهم حفلات موسم الرياض ،  والتي عمل عليها لفترة طويلة حتى تليق بمكانة وتاريخ هاني شنودة، وفي حديثه لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب قال فرحات إن هناك اهتماما خاصا جدا من المستشار تركي آل الشيخ بهذا الحفل وطلب مني العمل عليه منذ شهرين ونصف بشرط أن تكون الموسيقى كأنه تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة وبالفعل بدات العمل فورا وكان يتابع يوميا آخر المستجدات.

مصطفي حجاج الفنان مصطفى حجاج بنت الناس الرياض الموسيقار هاني شنودة المطرب مصطفى حجاج

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