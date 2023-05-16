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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير في باخموت.. تفاصيل

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنها استعادت السيطرة على 20 كيلومترا مربعا في محيط مدينة باخموت خلال الأيام الماضية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 220 مترا مربعا في مدينة باخموت، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 105 آلاف متر مربع.

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وقال بريجوزين: "اليوم تقدمت وحدات فاجنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 220 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 105 آلاف متر مربع في مدينة باخموت".

 

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.59 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ومن أصل 29 مبنى متعدد الطوابق يستخدمها العدو كأوكار له، تبقى فقط 12 مبنى".

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