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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجراءات جذرية من الحكومة لحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الاستثمار.. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أنه كان هناك شكوى من بعض المستثمرين في سداد الضريبة، مشيرا إلى أنه تم تعديلات عليها، وسيكون هناك مناقشات بمجلس النواب عليها.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيكون هناك إجراءات إصلاحية جذرية في ملف تخصيص الأراضي الصناعية.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن  كل أعمال التعويضات الخاصة بنزع الملكية سواء عقارات أو اراضي تخص المستثمرين، ستعمل الدولة على صرف التعويضات للمستثمرين خلال 3 أشهر.

 

مشجع أكثر للاستثمار.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق على تعديل بعض مواد المناطق الاقتصادية وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطق أخرى حتى تكون مشجع أكثر للاستثمار. 

د الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء المستثمرين سداد الضريبة الأراضى الصناعية

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