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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. حاكم ولاية مونتانا يحظر تطبيق تيك توك

أرشيفية
أرشيفية

وقع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية تشريعا لحظر تطبيق تيك توك من العمل في الولاية، مما يجعلها أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

ويمثل القانون المثير للجدل الخطوة الأبعد حتى الآن من قبل حكومة الولاية، لتقييد تطبيق "تيك توك"، بسبب مخاوف أمنية متصورة، ويأتي في الوقت الذي دعا فيه بعض المشرعين إلى حظر تيك توك، لكن من المتوقع أن يتم الطعن فيه في المحكمة.

وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في يناير، ويحظر التطبيق من العمل داخل الولاية، كما يحدد القانون أيضا غرامات مالية محتملة قدرها 10000 دولار للمخالفين.

وصوت المشرعون في ولاية مونتانا الشهر الماضي، بأغلبية 54 مقابل 43 لصالح تمرير مشروع القانون.

قلق من اختراق صيني

وتجمع منصة تيك توك نوعًا مماثلاً من البيانات التي تجمعها تطبيقات أخرى. لكن المسؤولين في الولايات المتحدة قلقون من أن تصل هذه المعلومات إلى الحكومة الصينية.

وتقول الولايات المتحدة إن هذه البيانات قد تستخدم بهدف التجسس على الأمريكيين، أو لنشر الدعاية.

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وسبق أن حظرت الولايات المتحدة التطبيق على الهواتف الحكومية، وكذلك فعلت كل من بريطانيا وكندا ودول الإتحاد الأوروبي. كما حظرت الهند التطبيق بشكل كامل عام 2020.

وتصرّ شركة تيك توك على أن التطبيق لا يعمل بشكل مختلف عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتقول إنها لن تمتثل إطلاقاً لأمر نقل البيانات إلى المسؤولين الصينيين.

ويستخدم واحد من بين كلّ ثلاثة أمريكيين منصة تيك توك، وسيكون حظر مثل هذا التطبيق الشهير أمراً غير مسبوق في الولايات المتحدة.

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