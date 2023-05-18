قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وجنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، مُحافظتي "جنين" و"نابلس"، الواقعتين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية إن رجلا أصيب بالرصاص المطاطي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق، خلال اقتحام الاحتلال لعدة أحياء في "نابلس" التي تشهد مواجهات متصاعدة مع الاحتلال والمستوطنين.



وذكرت مصادر طبية، أن 35 فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق، فيما تعرضت امرأتان للإغماء عقب اقتحام منزلهما في بلدة "بيت أمرين" شمال المُحافظة. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال رجلًا، عقب اقتحام منزله في البلدة المذكورة سلفًا.



وفي "جنين"، إلى الشمال مُباشرة من "نابلس"، وهي معقل المقاومة الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وشنت حملة تفتيش واسعة.



وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المناطق المُقتحمة، وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية.