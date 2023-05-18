واشنطن تقترح على إسرائيل التخطيط العسكري المشترك بشأن إيران

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل، قبل عدة أسابيع، فكرة الإنخراط في تخطيط عسكري مشترك يخص إيران، وفق ما قال 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع “إكسيوس” الأمريكي.

ووصف مسؤولون أمريكيون المقترح الأمريكي بأنه غير مسبوق وقد يرفع في حال المضي فيه بشكل كبير مستوى التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي.



ويتعامل المسؤولون الإسرائيليون المقترح الأمريكي بنوع من الشك، ويخشون من أنه محاولة لتقييد يد إسرائيل من اتخاذ أي فعل ضد إيران، خاصة ضد منشآتها النووية، خاصة في حال معارضة الولايات المتحدة لذلك.

وأوضح مسؤول أمريكي أن الأمر لا يعني تقييد يد إسرائيل، وقال آخر إن المقترح الخاص بالتخطيط ليس حول أي نوع من الضربة المشتركة بين أمريكا وإسرائيل ضد برنامج إيران النووي.

وطالبت إسرائيل بإيضاحات حول ماذا يعني “التخطيط العسكري المشترك” على أرض الواقع.