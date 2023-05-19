عربية النواب: جلسات الحوار الوطني إيجابية وتسير في الطريق الصحيح

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن جلسات الحوار الوطني كانت ايجابية وناجحة معتبراً الطريقة والمناقشات الديمقراطية رفيعة المستوى وحرية الرأى والرأى الاخر داخل هذه الجلسات بمثابة مؤشر ايجابى وانطلاقة قوية جدًا تؤكد جدية ادارة القائمين والمشاركين فى هذا الحدث التاريخى وحرصهم على نجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه .



وقال " أباظة " فى بيان أصدره اليوم إن الخلافات فى الاراء بين المشاركين حول النظام الانتخابى هى ظاهرة صحية مشيراً الى أن كل القضايا كانت فى غاية الأهمية خاصة أن القائمين على الحوار سعوا بكل اخلاص ووطنية لإحداث نوع من التوافق والتقارب حول القضايا محل الاهتمام المشترك مشيداً بحرص القائمين على الحوار الوطنى أيضاً بالبدء في الأولويات ليتم مناقشة القضايا التي تم الاتفاق فيها بشكل كبير أولًا أما القضايا محل الخلاف الكبير أو الواسع سيتم تأجيل مناقشتها لمراحل أخرى .



وأكد أن جلسة المحور السياسي شهدت مناقشات ساخنة وموسعة خاصة أن كل الأحزاب السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار كانت ممثلة مشيداً بحرص ووطنية كل المشاركين فى المحور السياسى على الاستماع وبكل اهتمام لجميع الاراء فقد كان هناك أحزاب أصرت منذ اللحظة الأولى على النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة، وأخرى رأت أن النظام بالقائمة النسبية الأفضل في هذه المرحلة ويقوي الأحزاب السياسية والبعض الآخر يرى أن النظام الأمثل للمصريين هو النظام الفردي، ورؤى أخرى ترى الجمع بين النظامين معربا عن ثقته التامة فى التوصل الى انسب النظم الانتخابية التى تتمشى مع الدستور المصرى وتكفل مشاركة جميع المصريين فى ممارسة حقوقهم السياسية .



وقال أباظة إن مناقشات جلسات لجان المحور السياسى والاسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي حول ملف الوصاية على المال والثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي أكدت أن مصر تمتلك عقولاً سياسية كبيرة ورفيعة المستوى وأن تغليب المصالح العليا للوطن كانت سمة بارزة فى مختلف الاراء من المشاركين مؤكداً أن الجميع أكد خلال مناقشات لجنة المحور السياسى احترامه للنصوص الدستورية وأن يتم اختيار أفضل النظم الإنتخابية التى لاتتعارض مع المواد الدستورية والقوانين المنظمة لانتخابات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والتى تضمن تمثيل جميع طوائف المجتمع فى تشكيل مجلسى النواب والشيوخ وتضمن مشاركة ايجابية من جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية .