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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة مجموعة كواد يجتمعون على هامش قمة الــ7.. وهذا ما قالوه

قادة مجموعة السبع
قادة مجموعة السبع

يعقد قادة مجموعة "كواد" اجتماعا على هامش قمة السبع في هيروشيما في اليابان، أكدوا فيه على أهمية الأمن في منطقة المحيطين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وخلال كلماتهم، قال رئيس وزراء اليابان، إنهم يلتزمون برؤية "كواد" المشتركة للأمن في منطقة المحيطين، فيما قال
رئيس وزراء الهند، بأن لديهم آلية شاملة بخصوص الأمن الغذائي وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب.

واعتبر رئيس وزراء الهند، إنهم يمضيون قدما وفقا لأجندة بناءة للتعاون مع دول مجموعة "كواد".

وذكر رئيس وزراء الهند، إن "كواد" منصة مهمة للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبه، ذكر رئيس وزراء أستراليا، أن أمن منطقة المحيطين الهادئ والهندي أولوية بالنسبة لنا.

بينما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تحالف كواد يعمل على تعزيز الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ .

وذكر بايدن: "حققنا تقدما كبيرا ونتجه لتفعيل مبادرات جديدة للتعاون مع دول المحيطين ".

ولفت بايدن إلى إن الولايات المتحدة ستفي بواجباتها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كواد هيروشيما اليابان أهمية الأمن رئيس وزراء اليابان الأمن الغذائي وتغير المناخ استراليا بايدن

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