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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

نفخه بكمبروسر هواء| تفاصيل إعدام عامل قـ تل شابا من ذوي الهمم بالجيزة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام عامل بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية، في اتهامه بقتل شاب ، مستغلا كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن اعتدى عليه من خلال استخدام “كمبروسر هواء” في نفخه أودى بحياته في الحال.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته التي شهدها مركز الحوامدية جنوب الجيزة، وراح ضحيتها معاق ذهنيًا على يد عامل “نفخه بكمبروسر هواء”. 

البداية.. 

 

تلقى اللواء عبدالرحمن سكر رئيس قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يبلغ من العمر 18 عاما، يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وبتحريات الرائد عبدالباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية بينت أن عاملا بمصنع اعتدى على الضحية ونفخه بوساطة كمبروسر هواء ليفارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف واسترواح هوائي.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأقر بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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