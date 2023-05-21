كأنك سكر .. جنات تطرح أحدث أغنياتها علي يوتيوب

طرحت المطربة المغربية جنات، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان «كأنك سكر»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأغنية «وكأنك سكر» لـ جنات، من كلمات مع الشاعر أحمد عيسى، والملحن مدين، والموزع يحيى يوسف.



وجاءت كلمات أغنية «وكأنك سكر» كالتالي:

وكأنك سكر جه لغاية عندي ومرر

وكأنك جرح ف عمري مصمم يتكرر

لا والأغرب قلبي المجني عليه بجبروتك

شيلته الذنب ومطلوب منه إنه يبرر

وكأنك حلم قلب لكابوس

وكأنك جيت على قلبي تدوس

جاي توجعني أنا ليه مخصوص

أنا أضعف من أي مواجهة.



جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها:

من ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وتقول كلمات الأغنية «عليها حضور زي الملكات جنات دي في حته لوحديها وأن قولتوا أن أنا بنحاز ليها ف دا رأيي ورأي الناس فيها وأكيد مفيهوش أي مجاملات».

وطرحت جنات مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

كانت الفنانة جنات أصدرت بيانا ترد فيه على اتهامها بسرقة أغنية «التفاح والفراولة»، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اتهمها بالسرقة.